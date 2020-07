Suzanne Schulting gebroken na overlijden Lara van Ruijven (27): ’Ik ga je zo verschrikkelijk missen’

Van Ruijven, wereldkampioene op de 500 meter, werd eind juni in een Frans ziekenhuis opgenomen met een auto-immuunreactie. Die leidde tot ernstige complicaties. Vrijdagavond kwam het trieste bericht dat ze was overleden.

Olympisch- en wereldkampioene Suzanne Schulting is vanzelfsprekend gebroken door het nieuws. „Rust zacht lieve Lara. Jij zei ooit tegen mij, in de heatbox, voor de start van mijn EK relay finale debuut, dat het wel goed zou komen.. Dit zei ik 2 weken geleden ook tegen jou. Maar het is niet goed gekomen.. Ik ga je zo verschrikkelijk missen lieve Laar. Ik hou van je.”

Ook Daan Breeuwsma zit helemaal stuk. „Rust zacht lieve stoere mooie Lara. Ik, wij, iedereen kan niet zonder jou en toch moeten wij je laten gaan. Jouw panterhart zal voor altijd in ons hart zijn. Kampioen ben je voor altijd.”

Bondscoach Jeroen Otter: enorme dreun

„Wat een vreselijk bericht hebben wij zojuist ontvangen. Het verlies zal in de sportwereld gevoeld worden”, reageert bondscoach Jeroen Otter. „Voor dit hechte team is het een enorme dreun. Wij missen haar al twee weken in ons team. Maar het nieuws van vandaag is zo definitief en surreëel. Vreselijk.”

Grote verslagenheid

Sportkoepel NOC*NSF heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Van Ruijven. „Het is vrijwel niet te bevatten wat Lara van Ruijven en haar naasten is overkomen”, zegt technisch directeur Maurits Hendriks. „Ik heb haar leren kennen als een succesvolle en volop in het leven staande jonge topsporter en een graag geziene collega binnen de grote groep sporters en begeleiders van TeamNL.”

„Het verdriet en de verslagenheid bij haar naasten en iedereen die haar kende is groot”, vervolgt Hendriks. „Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit onbegrijpelijke verlies. Laten we elkaar en Lara’s omgeving stevig vasthouden en steunen in deze moeilijke tijd.”

Van Ruijven heeft met grote inzet aan zowel de Winterspelen van Sochi 2014 als aan die van Pyeongchang 2018 deelgenomen, zegt Hendriks. „In 2018 won Lara tijdens die Winterspelen samen met Yara van Kerkhof, Jorien ter Mors en Suzanne Schulting brons op het onderdeel relay. Het kwartet reed destijds een wereldrecord in de B-finale. Daarnaast won zij op de relay zes medailles op Europese- en wereldkampioenschappen.”

„We hebben zo meegeleefd met Lara, haar familie en het shorttrackteam. Dat zij in de bloei van haar leven ineens van ons wordt weggerukt, is niet te bevatten”, laat Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB weten. „Namens de KNSB wens ik Lara’s vriend, familie en naasten veel sterkte bij het verwerken van dit immense verlies.”