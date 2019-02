Schaatser van het Jaar: Verbij blijft aan kop

De 24-jarige Verbij zag zijn kansen op een tweede wereldtitel sprint al op de eerste 1000 meter in rook opgaan na een ongelukkige wissel. En dat terwijl de kampioen van 2017 het toernooi in Thialf nog ijzersterk was begonnen met een tweede plaats op de 500 meter.

Twee zeges en brons voor Kjeld Nuis, die twee duimpjes omhoog steekt. Ⓒ REUTERS

Bij de vrouwen veranderde er niets in de top van het klassement. Ireen Wüst en Antoinette de Jong doen komend weekeinde mee aan de WK allround in Calgary.

Bekijk onderdaan dit bericht een overzicht met de tussenstand en alle juryrapporten.

Uitleg

De Schaatser en Schaatsster van het Jaar ontvangen aan het einde van het schaatsseizoen de Ard Schenk Award. De zes juryleden zijn Ab Krook (voorzitter), Yvonne van Gennip, Marianne Timmer, Rintje Ritsma, Hilbert van der Duim en Mark Tuitert. Per evenement delen vier van hen punten uit.

De waardering van de jury is niet louter gebaseerd op de klasseringen van de schaats(st)ers. Ook op basis van mentaliteit, uitstraling, techniek (opbouw race) en het verrassingseffect kunnen punten worden toegekend.

De fans vormen samen het vijfde jurylid en kunnen daags na het evenement via telegraaf.nl/sport hun stem uitbrengen en mooie prijzen winnen.

STAND

Mannen

1. Kai Verbij 721

2. Kjeld Nuis 588

3. Thomas Krol 454

4. Patrick Roest 346

5. Jorrit Bergsma 262

Vrouwen

1. Ireen Wüst 643

2. Antoinette de Jong 447

3. Jutta Leerdam 427

4. Esmee Visser 336

5. Sanneke de Neeling 312

RAPPORT PUBLIEK

Mannen

Kjeld Nuis 50

Kai Verbij 30

Hein Otterspeer 20

Vrouwen

Sanneke de Neeling 50

Jutta Leerdam 30

Letitia de Jong 20

RAPPORT MARIANNE TIMMER

Mannen

Kjeld Nuis 45

Kai Verbij 35

Hein Otterspeer 20

Vrouwen

Sanneke de Neeling 40

Jutta Leerdam 35

Letitia de Jong 25

RAPPORT RINTJE RITSMA

Mannen

Kjeld Nuis 45

Kai Verbij 35

Hein Otterspeer 20

Vrouwen

Sanneke de Neeling 50

Jutta Leerdam 30

Letitia de Jong 20

RAPPORT HILBERT VAN DER DUIM

Mannen

Kjeld Nuis 50

Kai Verbij 35

Hein Otterspeer 15

Vrouwen

Sanneke de Neeling 40

Jutta Leerdam 25

Letitia de Jong 10

RAPPORT YVONNE VAN GENNIP

Mannen

Kjeld Nuis 50

Kai Verbij 35

Hein Otterspeer 15

Vrouwen

Sanneke de Neeling 40

Jutta Leerdam 25

Letitia de Jong 15