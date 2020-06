Video: Fans belagen spelersbus Benfica, twee spelers naar ziekenhuis

„Benfica verwerpt en betreurt deze criminele actie”, staat in een verklaring op de website van de club uit Lissabon. „We roepen de autoriteiten op om alles op alles te zetten om de daders te identificeren. We zullen volledig meewerken aan het onderzoek.”

Bij de hervatting van de Portugese competitie kwam Benfica in het eigen Estádio da Luz, waarin vanwege het coronavirus geen toeschouwers mochten zitten, niet verder dan 0-0 tegen Tondela. Op basis van een iets beter doelsaldo nam de ploeg van trainer Bruno Lage wel de eerste plaats over van FC Porto. Op de terugweg van het stadion naar het trainingscomplex vlogen er stenen door de ruiten, met twee gewonden tot gevolg. De Duitse middenvelder Weigl (24) had bijna een uur meegedaan, de Servische vleugelspits Zivkovic (23) ontbrak in de wedstrijdselectie.