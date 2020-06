Video: Spelers Benfica staan doodsangsten uit door hooligans

Volgens de krant Tribuna Expresso waren de huizen, onder meer van vedette en Portugees international Pizzi, beklad met leuzen waarin bedreigingen werden geuit.

Bij de aanval op de bus raakten twee spelers, de Duitser Julian Weigl en de Serviër Andrija Zivkovic, gewond. Ze moesten uit voorzorg naar het ziekenhuis voor controle.

De bus was op weg van het Estadio da Luz naar het trainingscomplex nadat Benfica in het eerste duel na de coronapauze niet verder was gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel. Dat leverde nog wel de koppositie op, omdat FC Porto een dag eerder al verrassend had verloren bij Famalicão.

„Benfica verwerpt en betreurt deze criminele actie”, reageerde de club op de aanval op de spelersbus. „We roepen de autoriteiten op om alles op alles te zetten om de daders te identificeren.”