Mourinho sneert richting Manchester United

„Ik werk liever met vijf scouts die ik heel goed ken, dan met vijfhonderd die ik nog nooit heb ontmoet”, zei de Portugees in een interview met The Telegraph. Mourinho botste in zijn laatste maanden bij United met het bestuur over het uitblijven van nieuwe spelers. Op 18 december werd de 56-jarige trainer uiteindelijk ontslagen.

Bekijk ook: Jonge Nederlander mee met ManUnited

Mourinho wil best wel weer bij een nieuwe club aan de slag. „Een club die nog niet klaar is om onmiddellijk op de prijzen te jagen, maar wel met de ambitie om dat te doen”, omschreef hij zijn ideale werkgever. „Ik heb fantastische aanbiedingen afgeslagen, omdat ik voetbal op hoog niveau wil spelen. Ook wil ik werken met mensen van wie ik hou, die dezelfde ideeën hebben. Zoals bij Inter het geval was.”

Met Internazionale veroverde Mourinho in 2010 de Champions League. Eerder lukte hem dat in 2004 met FC Porto. Met Real Madrid, Chelsea en Manchester United kwam Mourinho niet toe aan het winnen van de belangrijkste Europa Cup, maar veroverde hij wel tal van andere prijzen. In totaal pakte Mourinho in zijn trainersloopbaan 25 trofeeën.