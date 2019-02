Trainer Giovanni van Bronckhorst hield aanvoerder Robin van Persie zondag in de competitiewedstrijd tegen PSV (1-1) op de reservebank om hem te sparen voor de confrontatie met de Amsterdammers. De Deen Nicolai Jørgensen deed het in de spits erg goed en maakte bovendien een doelpunt.

’Robin bepalend’

„Ik heb al iets in mijn hoofd ja”, zei Van Bronckhorst, uiteraard zonder te vertellen wat dat is. „Uiteindelijk zijn Van Persie en Jørgensen allebei spelers met hun kwaliteiten. Nicolai heeft zijn vorm nog niet gehaald vanwege een moeilijke voorbereiding, maar hij wordt sterker. Hij is op de weg terug. Ik ben blij voor hem dat hij tegen PSV zo’n wedstrijd heeft gespeeld. Robin is voor ons bepalend geweest in het team. Ik heb morgen voorin veel keuze, dat is goed.”

Van Beek

Centraal in de verdediging kent Feyenoord tegen Ajax meer problemen. Sven van Beek kreeg tegen PSV een directe rode kaart en is geschorst. Eric Botteghin ontbreekt vermoedelijk nog. „Hij heeft gisteren al met de groep meegetraind, maar ik verwacht niet dat hij er morgen tegen Ajax al bij is”, aldus Van Bronckhorst, die Jeremiah St. Juste vermoedelijk wel weer terug heeft. De rechterverdediger ontbrak in Eindhoven met rugklachten.

Van Bronckhorst hoopt Ajax nog eens de baas te zijn. „Die uitslag van 6-2 gebeurt eens in de zoveel tijd. Het is nu de beker, de halve finale. De druk voor beide teams is groot. In dat opzicht verwacht ik niet dat het dezelfde wedstrijd wordt als toen.”

’Waren een team’

Na een reeks mindere resultaten heeft het goede veldspel van zondag tegen PSV het vertrouwen bij Feyenoord teruggebracht, merkt Van Bronckhorst. „Wij waren zondag een team, waarbij spelers persoonlijk hun niveau haalden. Dat geeft vertrouwen voor morgen.”