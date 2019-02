Jonge Nederlander mee met ManUnited

De 19-jarige Nederlandse buitenspeler maakte begin januari zijn officiële debuut in de bekerwedstrijd tegen Reading en mag nu hopen op zijn eerste minuten met het eerste elftal in de competitie.

Solskjaer kent veel blessuregevallen en moet daardoor terugvallen op meerdere jonge spelers. Ander Herrera, Juan Mata en Jesse Lingard vielen zondag in het competitieduel met Liverpool (0-0) allemaal uit. Nemanja Matic is er tegen Crystal Palace ook niet bij en de inzetbaarheid van Anthony Martial, Matteo Darmian, Antonio Valencia, Phil Jones en Mason Greenwood is onzeker.

„De jonge jongens die nu meegaan trainen al langer met de selectie mee”, aldus Solskjaer, die met United in de Premier League op de vijfde plaats staat.

Jeugdinternational Chong werd vorig seizoen uitgeroepen tot talent van het jaar bij Manchester United.