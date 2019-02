Gasly snel, Ferrari tijd langs de kant

Dat is tot dusver tijdens de testdagen de snelste rondetijd van Red Bull Racing op het circuit in Barcelona. Alleen Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) was rapper. Gasly reed 61 rondjes in de RB15. Kevin Magnussen (84), regerend wereldkampioen Lewis Hamilton (83) en Nico Hülkenberg (80) waren nog actiever.

Verstappen komt woensdag en vrijdag, de laatste testdag, in actie. Voor de teams gaat het tijdens de testdagen vooral om data verzamelen. Mogelijk kunnen er de komende dagen iets meer conclusies worden getrokken over de verhoudingen, al blijft dat voorbarig. Ferrari maakte vorige week de meeste indruk. Dinsdagochtend kwam Charles Leclerc echter tot slechts 29 rondjes, omdat het team lang bezig was met het controleren van het koelsysteem. De Monegask was in zijn snelste ronde een fractie langzamer dan Gasly.