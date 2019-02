De beste Nederlandse tennisser verloor dinsdag in de eerste ronde van de Wit-Russische qualifier Egor Gerasimov, die hem in twee tiebreaks de baas was: 7-6 (2) 7-6 (5).

Vorig jaar lukte het Haase in Dubai nog wel de tweede ronde te halen. Daarin verloor hij destijds, ook in twee tiebreaks, van de Tunesiër Malek Jaziri.