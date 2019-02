Ten Hag: ’Feyenoord heeft duidelijk zwakke punten’

Toch is de oefenmeester de beginfase van deze wedstrijd niet vergeten. „We begonnen heel goed in die wedstrijd. En ik ben niet vergeten dat we eerder dit seizoen met 3-0 hebben gewonnen van Feyenoord. Maar Feyenoord heeft natuurlijk dikverdiend gewonnen laatst.”

De coach heeft vertrouwen in de halve finale van woensdagavond. „We weten waar onze pijnpunten liggen, maar hebben ook duidelijk gezien dat Feyenoord op bepaalde vlakken zwakke punten heeft. Wat we toen deden in de tweede helft hoort niet bij Ajax. Zo willen we ons niet presenteren.”

Ten Hag maakt het weinig uit of Nicolas Jorgensen of Robin van Persie in de spits start. „Jorgensen speelde sterk in Eindhoven. Maar ’Gio’ mag de opstelling zelf bepalen.”

Hij sluit af: „Ik ben een positief mens, we hebben de overtuiging en het zelfbewustzijn dat we een finaleplek gaan afdwingen. Ik hoef ze ook niet aan te spreken op hun revanchegevoelens.”