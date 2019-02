EK onzeker voor Dafne Schippers na val van trap

Schippers licht toe: „Helaas van de trap gevallen. Helaas gebeurt dat bij iedereen, ook bij mij. Het leek geen probleem. Alleen is het gisteren tijdens de starttraining in mijn rug geschoten. Ik hoop dat ik dit weekeinde fit genoeg kan zijn.” Het Europees kampioenschap is aanstaand weekeinde in Glasgow, waar Schippers normaal gesproken alleen op de 60 meter individueel van start gaat.

Hoe het allemaal kon gebeuren? „Ik heb thuis een gladde trap en ik liep op mijn sokken en ik gleed onderuit. Ik kon me niet meer vastgrijpen, dat was stuiterend naar beneden”, legt ze uit. Vooralsnog staat er geen streep door haar naam. „Ik zie het stap voor stap. ik moet elke dag kijken of het beter wordt en hoe de rug reageert. Ik heb vandaag een kleine training kunnen doen en hoop elke dag iets meer te doen, zodat ik nog een goede specieke starttraining kan hebben. Eind van de week gaan we het bepalen.”

Schippers keek naast het fysieke ongemak toch al kort vooruit op de titelstrijd. „Natuurlijk is het belangrijk. Je gaat niet naar een toernooi als het niet belangrijk is, maar het is niet mijn hoofddoel dit jaar.” De 26-jarige Nederlandse sprintster rekent ook niet direct op een podiumplek. Ze noteerde tot op heden immers de op vijf na snelste tijd van alle Europese atleten en is daarmee als zesde geplaatst. „Een medaille is altijd mogelijk, maar mijn eerste doel is eerst de finale halen en dan hard lopen. Maar ik hoop vooral eerst fit te zijn.”

Dafne Schippers Ⓒ Matty van Wijnbergen