FC Utrecht langer door met ’Venomenema’

Venema is afkomstig uit de jeugdopleiding van de club. Hij kwam tot dusverre vooral in actie bij Jong FC Utrecht. Dit seizoen stond Venema in de competitie twee keer in de basis van het eerste elftal en viel hij acht keer in. In die tien optredens kwam de jeugdinternational tot vier doelpunten.

,,De duur van de nieuwe verbintenis zegt iets over het vertrouwen dat wij in Nick hebben'', aldus Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken van FC Utrecht.