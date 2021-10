Premium Het beste van De Telegraaf

Shorttrackkoningin baalt maar leert van zilver op ’haar’ kilometer Suzanne Schulting: ’Dan ben ik niet de leukste persoon op aarde’

Door Hans Ruggenberg

Suzanne Schulting is wel de laatste die naar excuses zoekt. Toch speelden meerdere factoren een rol, waardoor ze op ’haar’ 1000 meter genoegen moest nemen met zilver. In de finale werd voor een andere tactiek gekozen dan ze gewend is, en ze reed ook nog met een gehavende schaats, waardoor de 24-jarige shorttrackkoningin er net niet in slaagde haar elfde finale op rij in een wereldbeker te winnen. ,,Dan ben ik niet de leukste persoon op aarde”, aldus Schulting vanuit het Japanse Nagoya.