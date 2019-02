Valverde (38) heeft eerste zege al weer binnen

De Spaanse wereldkampioen van Movistar was bij de lastige aankomst net wat rapper dan de Sloveen Primoz Roglic van Team Jumbo-Visma. David Gaudu uit Frankrijk (Groupama-FDJ) finishte als derde.

Roglic verstevigde de leiding in het algemeen klassement. Hij heeft nu 14 seconden voorsprong op Valverde en 31 op Gaudu. Voor de 38-jarige Valverde was het zijn eerste overwinning in de regenboogtrui van de wereldkampioen.

De derde etappe ging over 179 kilometer, van UAE University naar Jebel Hafeet. De slotklim van 10,8 kilometer kende een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4 procent.

Bauke Mollema was op de negende plaats de beste Nederlander. De rijder van Trek-Segafredo gaf 35 seconden toe op de ritwinnaar. Wilco Kelderman (Team Sunweb) zat in hetzelfde groepje en finishte als elfde. Zijn ploeggenoot Tom Dumoulin werd op 44 tellen van Valverde dertiende. In het klassement is Kelderman nu vijfde (op 47 seconden) en Dumoulin zevende (op 57 seconden).

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten is nieuw op de kalender. Vorig jaar waren er nog twee losse koeren, de Dubai Tour en de Ronde van Abu Dhabi. De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, die duurt tot en met zaterdag, maakt deel uit van de UCI WorldTour.