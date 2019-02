VAR doet intrede in wielrennen

Wie een lege bidon in een weiland gooit, kan voortaan wat dieper in de buidel tasten. Op het vergrijp staat volgens de nieuwe strafregels van de Internationale Wielerunie (UCI) nu een geldboete van minimaal 176 tot 440 euro. Wie op een gevaarlijke manier een drinkbus in het publiek gooit, kan zelfs tot 881 euro neerleggen.

Het peloton - dat zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad en zondag Kuurne-Brussel-Kuurne rijdt, - wordt er op de verplichte ploegleidersvergadering nog eens aan herinnerd: „Een bidon in de gracht gooien of afval achterlaten op de weg, is niet meer van deze tijd.”

Image building

Philippe Mariën, het hele weekend lang tv-commissaris (de VAR van de wielerwedstrijden, red) heeft de indruk dat de UCI-regels nog niet tot iedereen binnen het profpeloton zijn doorgedrongen.

„We moeten af van die hardleerse renners die overal hun afval achterlaten. We moeten af van zij die net nadat ze naast de ploegleidersauto reden, onmiddellijk erna hun bidon in de lucht gooien. WorldTour-profs hebben een voorbeeldfunctie. Met hogere geldboetes willen we sneller aan image building doen en op een verantwoorde, ecologische manier koersen. Er zijn afvalzones voorzien: kort voor de bevoorrading en vlak erna. Daarnaast kan sinds enkele jaren twintig kilometer van de finish ook nog afval in een voorziene waste zoneworden gedumpt’, aldus Mariën tegen Het Nieuwsblad.

Waste zone

Dus een lege drinkbus in het publiek gooien is voortaan verboden? „Ik hoor niet graag het werkwoord ’gooien’. Zachtjes richting het publiek rollen, dat mag wel. Of afgeven aan de ploegauto natuurlijk. Een renner die vol adrenaline een halfvolle of lege drinkbus richting publiek gooit, dat is levensgevaarlijk. Dat willen we niet meer zien. Krijg zo’n ding maar eens per ongeluk tegen je neus.”

Volgens de Belgische renner Greg Van Avermaet is de mentaliteitswijziging onder de renners al volop bezig. „Ik ken maar half de nieuwe reglementen, maar ik weet wel dat ik – en ook een pak collega’s – mijn papiertjes en gelletjes in mijn achterzak stop tot ik in de waste zone kom. In Oman bijvoorbeeld gooi je geen lege drinkbus weg. Simpelweg omdat er verderop amper volk staat en omdat iets dat met de grond in aanraking kwam, daar niet meer wordt opgeraapt. Dat staat gelijk aan vuilnis. Dus geef je daar desnoods je drinkbus terug aan de volgauto. Anderzijds heeft een kind hier graag zo’n lege bidon als souvenir. Het behoort ergens ook tot de charmes van de koers.”