Video: Neymar huilt om Messi

„Ik kan tegen iedereen nu zeggen dat, toen ik hulp het meeste nodig had, Messi, de beste voetballer op de wereld, het meeste van zich liet horen.” Om zijn woorden kracht bij te zetten, toonde Neymar ook een berichtje dat Messi hem gestuurd had toen de jonge Braziliaan net aankwam op Camp Nou.

„Ik ben er om je te helpen”, schreef Messi om Neymar duidelijk te maken dat hij geen angst moest hebben voor hem of iemand anders op de club.

Best opvallend, want het gerucht gaat dat Messi een petitie zou opgesteld hebben om Neymar ervan te weerhouden terug te keren naar Barcelona. „Eerlijk gezegd is het moeilijk om daar iets over te zeggen, want voor mij was ’Leo’ erg speciaal”, zegt Neymar aan Esporte Espectacular.