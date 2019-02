’Nooit meer Ajax-fans in De Kuip’

De directie en het bestuur van Ajax hebben zich solidair verklaard met de supporters en gaan ook niet naar de bekerwedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip. Volgens Van der Kraan is het beter als er nooit meer Ajax-fans in het stadion van Feyenoord worden toegelaten. Zoals de gemeente Amsterdam en Ajax er ook verstandig aan zouden doen de Klassiekers in de Johan Cruijff ArenA zonder Feyenoord-supporters te laten spelen.

Wat kunt u zoal verwachten in de voetbalpodcast?

’Ergernis bij Ajax rond bekerduel met Feyenoord’

’Jørgensen niet, Van Persie wel tegen Ajax’

’Ajax grijpt terug op het beproefde recept tegen Real Madrid’

’PSV doet aan kapitaalvernietiging’

’Schande dat Ajax met deze selectie niet bovenaan staat’

’Fosu-Mensah kan er bij Ajax meteen staan’

’Chelsea gaat duurste keeper echt niet lozen’

’Ten Hag beoordelen op wel of geen kampioenschap’

Beluister hier ook de voetbalpodcast, met tevens de voorgaande uitzendingen, over o.a. ’de discussies rond de VAR’ en ’bonje in de kleedkamer van Ajax’.