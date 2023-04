Premium Het beste van De Telegraaf

Het Finse icoon maakte in 1998 hattrick tegen ijzersterk PSV Jari Litmanen over de perfecte finale van Ajax tegen PSV: ’Alles lukte’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Jari Litmanen maakte 25 jaar geleden een hattrick in de bekerfinale tegen PSV. Ⓒ ANP/HH

Ajax en PSV staan zondag voor de vijfde keer in de historie tegenover elkaar in de KNVB-bekerfinale. In de aanloop naar de eindstrijd kijken we terug op eerdere finales tussen beide teams. Vandaag de finale van 1998, die Ajax met de eclatante cijfers van 5-0 won.