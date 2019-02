Valverde droomt van winnen ’Vlaanderen’

„Het is een moeilijke koers om te winnen, maar ik ga ervoor”, zei hij tegen de Spaanse krant AS.

Voor de Spaanse renner was de wereldtitel het mooiste wat hij kon bereiken in zijn carrière. „Ik ben nooit gelukkiger geweest. Ik zou graag nog een winnen op de Spelen, maar of dat meer tot de verbeelding zal spreken dan de wereldtitel? Ik denk het niet.”

En de olympische wegrit is niet het enige dat nog op Valverdes’ bucketlist . „Ik droom ervan de Ronde van Vlaanderen winnen”, zegt de renner uit Murcia. Het is een wedstrijd die me echt aanspreekt. Ik heb ze altijd meegemaakt voor de tv, maar na 39 jaar wil ik ervoor gaan. Het is wat laat, maar het dit jaar is een mooi moment om te winnen, zeker met de regenboogtrui om mijn schouders.