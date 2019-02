Ajax-directie uit protest met ’minimale afvaardiging’ naar Kuip

Rutger Arisz en Edwin van der Sar Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De clubleiding van Ajax zal woensdagavond de Klassieker tegen Ajax in de Kuip in de halve finales van het KNVB-bekertoernooi met een „minimale afvaardiging” bezoeken. Dit is besloten uit protest tegen de gedwongen absentie van Amsterdamse fans bij de topper en tevens uit solidariteit met de eigen aanhang.