Sterkhouder City valt weg

Beiden liepen afgelopen zondag in de gewonnen finale om de League tegen Chelsea (4-3 na strafschoppen) een spierblessure op. Ze staan volgens de eerste prognoses waarschijnlijk tot de uitwedstrijd tegen Swansea City op 16 maart in de kwartfinales van de FA Cup aan de kant.

Guardiola kan woensdag in de competitiewedstrijd tegen West Ham United evenmin beschikken over aanvaller Gabriel Jesus en verdediger John Stones. Volgens de Spaanse coach van de Engelse kampioen kan het duo op korte termijn wel weer terugkeren in wedstrijdverband.

Verdediger Benjamin Mendy is na een knieblessure weer fit bevonden.