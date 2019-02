Spitse kan recordinternational Leeuwinnen worden

De 28-jarige middenveldster van het Noorse Válerenga staat nu nog op 156 duels voor Nederland. Als ze woensdag in de eerste wedstrijd tegen Spanje in actie komt, gaat ze mede-recordhoudster Annemieke Kiesel-Griffioen definitief voorbij. Kiesel-Griffioen speelde in 2011 haar 156e en laatste interland.

Spitse debuteerde in augustus 2006 op 16-jarige leeftijd in het Nederlands elftal. Oranje verloor de WK-kwalificatiewedstrijd in tegen Engeland met 4-0. Een kleine negen jaar later speelde de Friezin haar honderdste interland.

In de eerstvolgende thuisinterland, op 5 april in Arnhem tegen Mexico, zal de KNVB als alles volgens plan verloopt uitgebreid stilstaan bij de mijlpaal voor Spitse.

Lieke Martens, die tot dusver 98 keer voor Oranje uitkwam, kan tijdens de Algarve Cup haar honderdste interland spelen. Nederland speelt in Portugal ook tegen Polen (4 maart). Daarna volgt op 6 maart de finaleronde.