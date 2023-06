Max Verstappen spreekt van ’heel goede dag’ in Barcelona

De verschillen waren kleiner dan tijdens de eerste sessie, al leek Verstappens rapste rondje niet ideaal omdat hij een probleempje met de batterij rapporteerde. Die ronde ging op een zachtste band in 1.13,907. Hij was daarmee bijna twee tienden van een seconde sneller dan Fernando Alonso, die voor Nico Hülkenberg en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez de tweede tijd neerzette.

Dat Verstappen goed in zijn vel zit, bleek wel tijdens de training. Zo dolde hij met engineer Gianpiero Lambiase, door over de boordradio te zeggen dat hij een telefoon hoorde overgaan en vroeg of het ging om het toestel van Red Bull-topadviseur Helmut Marko. Lambiase antwoordde vervolgens bevestigend.

„Het was een heel goede dag”, zei Verstappen na afloop. „Zowel de korte als de lange runs zagen er goed uit en ik voelde me heel comfortabel in de auto. Door de aanpassingen aan het circuit vind ik het ook veel leuker om hier te rijden, met de snelle laatste bochten aan het einde van het rondje. Ik probeerde een paar keer nog wat auto’s te volgen en dat leek ook goed te doen, dus dat is positief met het oog op eventuele inhaalacties. Ik ben positief verrast.”

Red Bull heeft wat updates meegenomen voor de vloer en diffuser en die lijken goed te werken op het Circuit de Catalunya. Nyck de Vries (AlphaTauri) noteerde in de eerste training een knappe vierde tijd, maar besefte al dat dat niet helemaal representatief was. In de tweede training kwam hij tot de zestiende tijd, wel voor teamgenoot Yuki Tsunoda.

Op vrijdag bleef het droog in Barcelona. De kans op regen lijkt op zaterdag en zondag iets groter. Op zaterdag wordt de kans op neerslag tijdens de kwalificatie ingeschat op 60 procent en tijdens de race op zondag op 40 procent.