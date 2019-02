Gasly over Red Bull-bolide: ’Potentie is er’

„We hebben veel testen met de aerodynamica gedaan. Dat is ook goed voor mij, omdat ik zo gewend aan de wagen kan raken. Het gaat steeds beter, maar we hebben nog veel werk te doen”, zei Gasly over de wagen met de nieuwe Honda-motor. „De snelheid was goed, maar we moeten naar onszelf blijven kijken. De potentie is er.”

Hoofdengineer Guillaume Rocquelin van Red Bull zei dat in de middag ook op de prestatie van de wagen is gelet. „Woensdag zullen we meer naar de race-voorbereiding gaan kijken.”

