Leicester City strikt Brendan Rogers

Rodgers is de opvolger van Claude Puel. De Fransman nam afscheid van de landskampioen van 2016 na de pijnlijke nederlaag zaterdag tegen Crystal Palace (1-4).

Rodgers was bezig met zijn derde seizoen bij Celtic. Hij werd twee keer kampioen met de formatie uit Glasgow. Rodgers was eerder trainer van Watford, Reading, Swansea City en Liverpool.

Leicester staat momenteel twaalfde in de Premier League. Celtic is koploper in de Schotse competitie, met een voorsprong van acht punten op runner-up Rangers. Lennon, ex-speler van Leicester, is aangesteld tot het einde van dit seizoen.