PEC Zwolle krijgt nul op rekest in Zeist

De arbitragecommissie kan alleen zaken tussen KNVB-leden onderling accepteren. De bond zelf is geen lid.

De KNVB verplaatste vorige week op verzoek van Ajax de wedstrijd van 2 naar 13 maart. De Amsterdammers hebben zo meer tijd om zich voor te bereiden op de return in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid op 5 maart.

PEC Zwolle wil dat het uitduel met Ajax volgens planning komende zaterdag wordt gespeeld. De club wenst, na twee weken zonder wedstrijd, niet drie duels in acht dagen tijd te spelen en spande daarom een spoedeisende arbitragezaak aan.

Burgerrechter

PEC Zwolle zou de zaak nog kunnen voorleggen aan een civiele rechtbank. ,,We zijn teleurgesteld dat de commissie zich niet bevoegd acht'', liet technisch directeur Gerard Nijkamp weten. ,,Men vond er wel wat van, daar wilde de commissievoorzitter ook wel wat over zeggen na afloop. We beraden ons er nu over of we naar de burgerrechter gaan."

De KNVB liet kort na het oordeel van de arbitragecommissie weten dat het duel tussen Ajax en PEC Zwolle nu ,,definitief'' op woensdag 13 maart wordt gespeeld. ,,De KNVB besloot tot verplaatsing van de wedstrijd om Ajax, in het belang van het Nederlandse voetbal, optimaal de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de return tegen Real Madrid. Nederland heeft de punten voor de coëfficiëntenlijst van de UEFA hard nodig'', doelde de KNVB op een mogelijk ongunstige verdeling van de Europese tickets voor Nederland in de nabije toekomst.