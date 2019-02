Cillessen terug bij Barça voor duel met Real

De doelman had begin februari op de training een spierscheuring in zijn rechterkuit opgelopen, maar is voldoende hersteld. De eerste wedstrijd in Barcelona eindigde in 1-1.

Cillessen trainde dinsdag met de selectie mee en na de training kreeg de doelman groen licht van de medische staf van de Catalanen. Normaal gesproken verdedigt de Nederlandse international het doel in de bekerwedstrijden. De club heeft niet bekendgemaakt of dat woensdag ook het geval is.

Arthur Melo keert ook terug in de selectie. De Braziliaan had een hamstringblessure opgelopen, maar is net als Cillessen eerder dan verwacht hersteld.