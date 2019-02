Basketballegende Abdul-Jabbar veilt kampioensringen

De opbrengst gaat ,,grotendeels'' naar zijn eigen Skyhook Foundation, een liefdadigheidsinstelling die kinderen in hun ontwikkeling helpt op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Abdul-Jabbar (71) is nog altijd de topscorer aller tijden van de Noord-Amerikaanse profliga. De zesvoudige NBA-kampioen heeft zijn ringen te koop aangeboden die hij in 1980, 1985, 1987 en 1988 won met Los Angeles Lakers. Hij heeft tevens nog wat andere persoonlijke NBA-souvenirs in de aanbieding gedaan.

De veiling loopt tot zaterdag. Het hoogste bod is voorlopig 85.000 dollar (circa 75.000 euro) op de NBA-ring uit 1985.