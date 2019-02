PEC Zwolle overweegt stap naar rechter

Op verzoek van Ajax verschoof de KNVB de wedstrijd van 2 naar 13 maart zodat de Amsterdammers zich beter konden voorbereiden op het Champions Leaguetreffen met Real Madrid op 5 maart.

PEC Zwolle wilde dat het uitduel met Ajax volgens planning komende zaterdag wordt gespeeld en spande daarom een spoedeisende arbitragezaak aan. Dinsdagavond meldde de arbitragecommissie van de KNVB dat het zichzelf niet bevoegd acht om de zaak te behandelen.

„We zijn teleurgesteld dat de commissie zich niet bevoegd acht”, liet technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC Zwolle weten. ”Men vond er wel wat van, daar wilde de voorzitter ook wel wat over zeggen na afloop. We beraden ons er nu over of we naar de burgerrechter gaan.”