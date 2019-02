Ajax koestert Tagliafico in De Kuip

„Nico is een speler die een bepaalde passie en strijd met zich meebrengt”, zei aanvoerder Matthijs de Ligt niet voor niets. „Hij is stabiel, constant, een belangrijke factor in ons team en weet wat er wordt gevraagd. We spelen vaak met hem en het is fijn dat we achterin nu een vaste samenstelling hebben.”

Dat beaamde Erik ten Hag. „Het gaat vooral om de combinatie en de automatismen die zijn gekweekt. In de eerste wedstrijd bij Feyenoord was de laatste linie wat gewijzigd, waardoor de finetuning ontbrak. Feyenoord heeft ons keihard afgestraft”, aldus de coach, die de vorige Klassieker een aantal keren terugkeek.

’Tweede helft was dik, vet onder de maat’

„De tweede helft was dik, vet onder de maat. Ik heb gekeken waar de pijnpunten lagen, maar ik ben ook de eerste fase van de wedstrijd niet vergeten. We hebben het goed aangepakt, maar drie momenten voor de rust waren heel bepalend. Wat we vervolgens de tweede helft aan het doen waren, hoort niet bij Ajax. Het was heel ongedisciplineerd.”

Of Feyenoord vanavond met de vorige keer uitblinkende Robin van Persie, de zondag bij PSV excellerende Nicolai Jørgensen óf allebei speelt, maakt Erik ten Hag niet uit. „We zijn op alle scenario’s voorbereid, maar natuurlijk probeer ik in het hoofd van Gio te komen en heb ik een bepaalde verwachting.”

Voor welke formatie Ten Hag kiest, is ongewis. Op de persconferentie sloot hij niet uit met hetzelfde middenveld als zondag in Den Haag – Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech – te spelen. Maar aannemelijker is de ’Bayern en Madrid’-variant met Dusan Tadic in de spits, Ziyech voorin aan de buitenkant en Lasse Schöne terug in de middenlinie.