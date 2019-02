Haalt Barça ook Onana?

Keert André Onana terug bij FC Barcelona? De Catalanen hebben hun pijlen gericht op de Ajax-doelman. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Frenkie de Jong moet er niet raar van opkijken als hij ook na de zomer ’gewoon’ met André Onana (22) samenspeelt. De zaakwaarnemer van de Ajax-keeper, Albert Botines, is gepolst door FC Barcelona hoe Onana tegenover een terugkeer naar Catalonië staat. „Dat klopt”, zegt Botines desgevraagd. „Het is geen geheim dat Barça is geïnteresseerd”, aldus de Spaanse spelersmakelaar die – ook met het oog op de bekerkraker Feyenoord-Ajax (vanavond 20.45 uur) – verder geen commentaar wil geven.