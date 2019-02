Toornstra: ’Ik ben nooit boos geworden bij een wissel’

Jens Toornstra staat de pers te woord in aanloop naar de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Nederland raakte een maand geleden niet uitgesproken over de klasse die Robin van Persie tentoonspreidde tijdens de Klassieker. De aanvoerder van Feyenoord is nog altijd veruit de beste speler in de selectie van Giovanni van Bronckhorst en alleen daarom al zal hij de aanval moeten leiden tegen Ajax.