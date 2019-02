Di Maria neemt PSG bij de hand

In het eerste half uur wist Di María het net twee keer te vinden. In het laatste kwartier tekende Thomas Meunier voor de derde treffer van de avond.

PSG speelt nog altijd zonder de geblesseerde sterren Neymar en Edinson Cavani. Trainer Thomas Tuchel rekent erop dat Neymar begin maart de training kan hervatten. „Ik hoop dat hij na ons duel met Manchester United in staat is te trainen”, zei de Duitser, doelend op de return in de achtste finales van de Champions League.