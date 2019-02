Dumoulin: ’Ik ben als renner aan het veranderen’

Er is werk aan de winkel voor Wilco Kelderman (l.) en Tom Dumoulin.

JEBEL HAFEET - Het was een zoektocht naar antwoorden. Verwonderd keken Tom Dumoulin en Wilco Kelderman elkaar aan voorbij de finish op de top van Jebel Hafeet. Dat ze niet met de allerbesten mee konden op de gevreesde puist in het anders vlakke woestijnlandschap van Abu Dhabi verbaasde beide Sunweb-renners. ,,Ik had de power niet. Het leek wel alsof ik niet echt diep kon gaan”, gaf Dumoulin als uitleg. Waarop Kelderman alleen kon antwoorden dat voor hem precies hetzelfde gold.