Sky-renner uit ziekenhuis na zware trainingsval

”Dit is echt goed nieuws”, liet de 31-jarige coureur van Team Sky opgelucht weten. „Mijn laatste scans waren allemaal goed. Woensdag keer ik terug naar huis. Ik moet mijn tijd nemen, maar ik kijk er al naar uit om er opnieuw tegenaan te gaan.”

Swift was samen met ploegmaat en Tourwinnaar Geraint Thomas op pad toen hij tegen de grond ging tijdens een afdaling. Hij liep daarbij, behalve schaafwonden en kneuzingen, een bloeding op in de milt. De onfortuinlijke renner werd na zijn crash overgebracht naar een ziekenhuis op het Spaanse eiland, waar hij op de afdeling intensieve zorgen werd opgenomen. Die mocht hij in de nacht van vrijdag op zaterdag verlaten.

Swift begint dit seizoen aan zijn tweede periode bij Sky. Hij reed voor het team tussen 2010 en 2016 en stapte daarna over naar UAE Emirates.