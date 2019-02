Verstappen: ’Sfeer bij team positiever sinds samenwerking Honda’

Het rijden met de nieuwe Honda-motor is volgens Verstappen veel fijner. „Alles wordt wat soepeler opgepakt. Het klinkt misschien niet zo vanaf de buitenkant, maar daar merk ik zelf onder het rijden niets van.”

Verstappen test momenteel in Barcelona samen met zijn teamgenoot Pierre Gasly de RB15, maar hij is nog niet tot de limiet gegaan met de nieuwe bolide. „Het is natuurlijk niet dat je nu rustig je rondjes rijdt. Kijk, in de kwalificatie ga je natuurlijk tot de limiet om er het beste uit te halen, maar ik pas de limiet nu aan om veel rondjes te kunnen rijden. Als je schade rijdt, verlies je minimaal een uur of twee, dus dat wil je ook niet hebben. Het gaat nu ook niet om rondetijden.”

