’Ajax laat zich niet nog een keer verrassen’

Jordens Peters (l.) nadert misschien wel het hoogtepunt in zijn carrière. „Zoveel kansen op een bekerfinale krijg je niet.” Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

TILBURG - Jordens Peters (31), aanvoerder van Willem II en bezig aan zijn zevende seizoen in Tilburg, ruikt dat een bekerfinale dichterbij is dan een jaar geleden. Toen trof hij Feyenoord in De Kuip. Nu wacht in het eigen afgeladen Koning Willem II-stadion AZ, dat in de Eredivisie al twee keer werd verslagen door de Tricolores.