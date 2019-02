United-manager ’bot’ over ’eendimensionaal’ Liverpool

De Noorse manager van Manchester United zou na het gelijkspel tussen zijn ploeg en Liverpool (0-0) aan zijn eigen spelers hebben verteld dat de eerste landstitel sinds 1990 er niet inzit voor de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

Een bron van United vertelde aan boulevardblad The Sun: „Tegenover zijn eigen spelers was Ole erg bot over Liverpool. Hij geloof niet dat Liverpool kampioen kan worden. Hij vindt die ploeg eendimensionaal, met een gebrek aan creativiteit. Hij vindt zijn eigen ploeg beter.”

Titanenstrijd

Met nog elf speelronden voor de boeg heeft Liverpool, de aartsrivaal van The Mancunians, een punt meer dan de naast achtervolger Manchester City. De laatste weken slonk het verschil flink. Nog niet zo lang geleden had Liverpool zeven punten meer dan Manchester City. Manchester United staat vijfde, met dertien punten minder dan de koploper.

Afgelopen zondag maakte Liverpool een betere indruk dan een gehavend Manchester United, maar ondanks een flink overwicht kwamen The Reds slechts tot één aanval die een schot tussen de palen opleverde.

Liverpool-manager Jürgen Klopp was na de remise op Old Trafford niet onder de indruk van beide ploegen. Camera’s legden vast hoe hij tegen Solskjaer zei: „Wat een sh*twedstrijd.”

