Vertrek Lionel Messi bij PSG bevestigd: ’Komend weekeinde zijn laatste wedstrijd’

„Hij speelt komend weekeinde tegen Clermont Ferrand zijn laatste wedstrijd voor ons. Het was een voorrecht om met hem te werken”, liet Galtier weten aan Franse media. Het contract van Messi in Parijs liep deze zomer af.

Messi speelde vanaf de zomer van 2021 voor de Franse topclub. De bijna 36-jarige aanvaller wordt al maanden gelinkt aan een overstap naar Saoedi-Arabië. In dat land zou hij honderden miljoenen euro’s kunnen verdienen. Maar ook FC Barcelona wil het clubicoon graag terug. Met de Catalanen won onder meer hij vier keer de Champions League. De belangrijkste Europese prijs pakken met PSG zat er niet in.

Topseizoen

Messi produceerde afgelopen seizoen zestien treffers en zestien assists in de Ligue 1. PSG werd opnieuw kampioen van Frankrijk. Tussendoor bezorgde één van de beste voetballers ooit Argentinië de wereldtitel. In de finale werd Frankrijk verslagen, onder meer door twee treffers van Messi. Na een penaltyreeks, waarin Messi ook doel trof, won Argentinië.

’Kritiek onterecht’

De laatste weken bij PSG verliepen onrustig, mede door de speculaties over een nakend vertrek. Hij raakte bovendien uit de gratie bij de supporters nadat hij zonder toestemming van de club een tripje met zijn gezin had gemaakt naar Saudi-Arabië. „Dit jaar is hij een belangrijk onderdeel van het team geweest, altijd beschikbaar. Ik denk niet dat de opmerkingen of kritiek terecht zijn”, meende Galtier. „Hij is er altijd geweest voor het team. Het is een groot voorrecht geweest om hem het hele seizoen te begeleiden.”