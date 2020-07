Ferrari in gesprek met F1-bazen over GP op Mugello

„Ik kan bevestigen dat we in gesprek zijn met de organisatie van de Formule 1”, zei Ferrari-teambaas Mattia Binotto in Spielberg, waar met de Grand Prix van Oostenrijk het seizoen dan eindelijk van start gaat. „We hopen dat we de Formule 1 naar Mugello kunnen halen, het is een geweldig en veeleisend circuit voor de coureurs. Het zou fantastisch zijn als we onze duizendste race in Italië kunnen rijden, op ons eigen circuit.”

Testsessies

Op de voorlopige kalender voor dit jaar staan nu acht Grand Prixs. De laatste, die van Italië op 6 september op Monza, wordt de 999e race van Ferrari. De Italiaanse renstal hoopt nummer 1000 te kunnen rijden op het ’thuiscircuit’. Ferrari gebruikt Mugello onder meer voor testsessies.

De Italianen zijn al sinds het eerste WK in 1950 van de partij in de Formule 1. Ferrari heeft de bolide voor dit jaar de SF1000 genoemd, omdat het dit seizoen de duizendste race gaat rijden. Het is nog niet zeker waar dat gaat gebeuren. De organisatie van de Formule 1 wil de kalender voor 2020 uitbreiden naar vijftien tot achttien Grand Prixs.