Volleybalinternational stopt per direct

De 29-jarige libero is toe aan een ander leven, heeft hij de Nederlandse volleybalbond laten weten. Sparidans kwam 114 keer uit voor het Nederlands team. De Tilburger maakt dit seizoen nog af bij de Franse club Nantes Rezé Metropole Volley.

„Vanaf mijn zevende beoefen ik deze sport en droomde ik van Oranje en in het buitenland volleyballen. Ik heb mijn lessen geleerd en mijn dromen verwezenlijkt. Ik ben toe aan nieuwe input, nieuwe uitdagingen. Dat is wat me altijd gedreven heeft en is ook de reden dat ik nu deze beslissing maak”, aldus Sparidans, die in september bij het wereldkampioenschap in Bulgarije en Italië een belangrijke speler was voor het team van de inmiddels vertrokken bondscoach Gido Vermeulen.

Sparidans kwam in Nederland onder meer uit voor Piet Zoomers Dynamo. Met de club uit Apeldoorn behaalde hij de landstitel en won hij driemaal de nationale beker. Daarna volleybalde hij ook nog in België, Tsjechië en nu dus in Frankrijk.