Donkere wolken pakken zich samen boven Ronald Koeman na pijnlijk verlies FC Barcelona bij Benfica

Voor Barça is het al in de tweede nederlaag in de groepsfase van de Champions League. In het eerste duel werd van Bayern München ook al kansloos met 3-0 verloren. De Duitse club boekte woensdag juist zijn tweede overwinning. In eigen huis werd simpel afgerekend (5-0) met Dynamo Kiev.

Koeman en Barcelona staan nu laatste met nul punten uit twee wedstrijden. Niet alleen Bayern, maar ook Benfica en Dynamo Kiev doen het met respectievelijk vier punten en één punt beter.

Een kleine maand geleden gaf Koeman aan dat hij bezig is met het opbouwen van een nieuw, jeugdig elftal en dat er daarom „in de Champions League geen wonderen vielen te verwachten”. Het lijkt na de nederlaag in Portugal echter uitgesloten dat voorzitter Joan Laporta, toch al geen grote vriend van Koeman, zijn geduld kan bewaren.

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong speelde tegen Benfica zijn 100e duel in het shirt van FC Barcelona. De Oranje-international onderscheidde zich in de eerste helft met enkele goede voorzetten op landgenoten Memphis Depay en Luuk de Jong. Zij krijgen de bal, mede door Portugees ingrijpen, echter niet tussen de palen.

Koeman zag de missers met afgrijzen aan. Zijn ploeg keek namelijk al vroeg tegen een achterstand aan. In de derde minuut kwam Benfica op 1-0 door een treffer van Darwin Núñez. De Uruguayaan kon kinderlijk eenvoudig naar binnen trekken en de korte hoek vinden, omdat verdediger Eric Garcia en doelman Marc-André ter Stegen hem geen strobreed in de weg legden.

Frenkie de Jong baalt na een ongelukkig moment voor FC Barcelona. Ⓒ HH/ANP

Na ruim een half uur spelen besloot Koeman in te grijpen. Hij haalde de ervaren verdediger Gerard Pique naar de kant en bracht de piepjonge Pablo Gavi binnen de lijnen. Daarmee ruilde de Nederlander bovendien het 5-3-2-systeem in voor een formatie met vier verdedigers en vier middenvelders. Barça kwam aan de hand van Frenkie de Jong iets beter voor de dag, maar doelpunten bleven uit. Mede doordat scheidsrechter Daniele Orsato uit Italië weigerde een strafschop te geven nadat Memphis Depay naar de grond werd gewerkt.

Paal

Vlak na rust mocht FC Barcelona van geluk spreken dat het niet direct tegen een 2-0 achterstand aankeek. Ter Stegen sloeg een modderfiguur door veel te ver uit te komen, maar had mazzel dat Núñez van ver de paal trof en de bal niet in het lege doel schoof. Even later overkwam Luuk de Jong aan de andere kant van het veld hetzelfde, al stond hij pal voor het Portugese goal. Bovendien was er sprake van buitenspel.

Twintig minuten voor tijd viel het doek voor FC Barcelona. Rafa Silva schoot Benfica met buitenkant rechts op 2-0. Na een handsbal van Sergiño Dest maakte Núñez er in de 79e minuut zelfs 3-0 van. De Catalaanse malaise was in de slotfase compleet toen Garcia met twee keer geel van het veld moest. Koeman zag het gelaten aan, wetend dat zijn dagen in Camp Nou mogelijk geteld zijn.

Bayern München

Bayern had weinig moeite met Dynamo Kiev. Met rust stond het al 2-0. In de twaalfde minuut schoot Lewandowski raak vanaf elf meter. Een kwartier later verdubbelde de Pool de score op aangeven van Thomas Müller. Het was voor de 33-jarige spits zijn 24e doelpunt in zijn laatste achttien Champions League-duels en zijn 77e ooit in het miljoenenbal.

In de tweede helft tilden Serge Gnabry, Leroy Sané en Eric Maxim Choupo-Moting de stand naar 5-0.

Op 20 oktober ontvangt FC Barcelona in eigen huis Dynamo Kiev. Bayern gaat dan op bezoek bij Benfica.

Bekijk hier de stand in de poule.