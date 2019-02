’Wij zijn niet bang voor Messi’

Na de 1-1 in Camp Nou gaat de Koninklijke in eigen huis proberen om Lionel Messi & co uit het bekertoernooi te kegelen. Dat zal geen makkie worden. Vooral omdat Lionel Messi afgelopen zaterdag aantoonde, zijn beste vorm weer aan te tikken.

Bekijk ook: Cillessen terug bij Barça voor duel met Real

Tegen Sevilla overtuigde de 31-jarige Argentijn namens FC Barcelona met drie ragfijne doelpunten en een schitterende assist op Luis Suarez. De koploper uit Catalonië zegevierde met 2-4.

Lionel Messi met de 2-3 in Sevilla. Ⓒ EPA

Het grootste talent van Real Madrid heeft veel respect voor Messi, maar angst boezemt de Zuid-Amerikaan niet in bij Vinicius Junior. „Messi is ongelooflijk. Hij kan dingen die geen enkele voetballer kan, maar we zijn niet bang voor hem. We zijn klaar voor alles wat op ons afkomt. We hebben de beste spelers van de wereld”, vertelde de achttienjarige groeibriljant op sociale media.

Vincinius kwam Real Madrid afgelopen zomer versterken. De club uit de hoofdstad van Spanje betaalde 45 miljoen euro aan Flamengo voor de in 2000 geboren buitenspeler.

Real Madrid krijgt de aartsrivaal binnen een week twee keer op bezoek in Bernabéu. Woensdagavond om 21.00 uur in het kader van de Copa Del Rey. En zaterdagavond opnieuw, dan om 20.45 uur in het de Primera Division.