Emmen-coach Lukkien: ’Ultieme droom om afscheid te nemen als Eredivisionist’

Door Jeroen Kapteijns

Dick Lukkien laat zich gelden langs de zijlijn. Ⓒ ANP

EMMEN Het is de hartenwens van Dick Lukkien om FC Emmen na zeven seizoenen achter te laten als Eredivisionist. De eerste horde op weg naar het lijfsbehoud wist de Groninger te nemen met zijn team. Na de 1-2 uitzege bij NAC Breda werd het in de Drenthe 2-0 voor FC Emmen, dat nu de degens kruist met Almere City in de finale van de promotie/degradatie play-off.