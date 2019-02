Moment van de waarheid voor teamsprinters: ’Dat kan gevaarlijk zijn’

Matthijs Büchli Ⓒ ANP

PRUSZKOW - Alles lijkt er op te wijzen dat de teamsprinters vanavond hun wereldtitel prolongeren in het Poolse Pruszkow. In een feilloos seizoen, met goud in alle World Cups waaraan werd deelgenomen, blaken de Nederlandse baanspurters van het zelfvertrouwen. „De teamsprint voelt voor ons soms eigenlijk bijna als ’de zege eventjes ophalen’. We hebben zo’n sterk team”, geeft Matthijs Büchli zonder blikken of blozen aan.