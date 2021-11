LeBron James na klap voor het eerst geschorst in NBA

LeBron James (m.) is geschorst door de NBA Ⓒ AFP

LOS ANGELES - LeBron James heeft voor het eerst in zijn lange carrière in de NBA een schorsing gekregen. De 36-jarige superster van Los Angeles Lakers moet dinsdagavond aan de kant blijven in de wedstrijd tegen New York Knicks. De NBA heeft de viervoudig kampioen geschorst voor de „roekeloze” klap die hij zondag gaf aan Isaiah Stewart van Detroit Pistons.