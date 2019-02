Herbeleef de bekerclash tussen Feyenoord en Ajax

De opstellingen

Deze spelers begonnen aan het bekerduel:

Feyenoord: Vermeer; St. Juste, Martina, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson

Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui; Schöne, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres.

Revanche

Ajax had in De Kuip iets recht te zetten. Vlak na de winterstop verloren de Amsterdammers in competitieverband met maar liefst 6-2 in Rotterdam. Die klap kwam hard aan, mede ook omdat de ploeg van trainer Erik ten Hag in een hevige titelstrijd met PSV is verwikkeld.

De Amsterdammers hebben zich optimaal kunnen revancheren tegen Feyenoord. Dankzij treffers van Matthijs de Ligt, Nicolas Tagliafico en Donny van de Beek heeft Ajax zich geplaatst voor de bekerfinale.

Bekijk ook: Ajax revancheert zich in Kuip en staat in bekerfinale

De andere finalist komt uit de strijd tussen Willem II en AZ. Deze wedstrijd staat voor donderdag op het programma. De aftrap in Tilburg is om 20:45 uur.