Live bekerclash: Feyenoord - Ajax 0-3

De opstellingen:

Feyenoord: Vermeer; St. Juste, Martina, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson

Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui; Schöne, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres.

Ajax heeft in De Kuip iets recht te zetten. Vlak na de winterstop verloren de Amsterdammers in competitieverband met maar liefst 6-2 in Rotterdam. Die klap kwam hard aan, mede ook omdat de ploeg van trainer Erik ten Hag in een hevige titelstrijd met PSV is verwikkeld.

De statistieken in de beker spreken in het voordeel van Feyenoord. Beide ploegen troffen elkaar in het toernooi veertien keer eerder. Acht keer wonnen de Rotterdammers en zesmaal ging de zege naar Ajax. Onder de huidige coach Giovanni van Bronckhorst won Feyenoord in de laatste seizoenen twee keer de beker. Dat gebeurde in 2016 (FC Utrecht) en vorig jaar (AZ).

De andere finalist komt uit de strijd tussen Willem II en AZ. Deze wedsrijd staat voor donderdag op het programma. De aftrap in Tilburg is eveneens om 20:45 uur.

Volg hier Feyenoord - Ajax via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.