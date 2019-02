Verstappen klokt derde tijd bij testdag

Met een snelste ronde van 1.18,395 had Verstappen de derde tijd. Carlos Sainz van McLaren noteerde veruit de snelste ronde van de ochtend. De 24-jarige Spanjaard klokte 1.17,144. Hij bleef Sebastian Vettel (1.18,195) voor.

In de testperiode op het Circuit de Catalunya in Barcelona gaat het vooral om zoveel mogelijk ronden te rijden en data te verzamelen over de nieuwe wagen. Verstappen had vorige week maandag zijn eerste testdag en haalde in totaal 128 ronden in zijn RB15, waarin een nieuwe motor van Honda zit. Twee dagen later kwam de 21-jarige Nederlander tot 109 ronden.

Verstappen en zijn renstal kregen hoog bezoek. Red Bull-baas Dieter Mateschitz is aanwezig op het circuit in Barcelona. De Oostenrijker is een van de oprichters van Red Bull en bezit 49 procent van de aandelen.

Vettel crasht

Voor Sebastian Vettel ging het niet helemaal volgens plan. De meervoudig wereldkampioen van Ferrari schoof in bocht 3 van de baan. Zijn bolide moest worden weggetakeld nadat Vettel in de bandenstapel was beland.