Smith gaat ondanks spoedoperatie de strijd met Van Barneveld aan

„Ik weet niet hoe het zal gaan”, reageert Smith. „Ik zit onder de pijnstillers en antibiotica.” De verliezend finalist van het afgelopen WK, toen hij zijn meerdere moest erkennen in Michael van Gerwen, behaalde uit de eerste drie partijen slechts één punt.

Ziekenhuis

Smith liep naar eigen zeggen al zes weken met het abces rond, maar in het afgelopen weekeinde nam de bult plotseling een grotere vorm aan en groeide van vijf naar dertien centimer, zo stelt hij tegenover Live Darts. Ook verscheen er een rode streep op zijn been en liep er pus uit zijn abces. Daarop besloot hij toch bij de dokter langs te gaan en werd direct doorverwezen naar het ziekenhuis, waar hij afgelopen maandag een spoedoperatie onderging.

Om verdere infectie te voorkomen is zijn been ingetaped en wordt het verband elke dag verwisseld. „Ik had het allemaal eerder moeten laten controleren. Ik voelde me een grote jongen en heb het niet laten checken, omdat ik dacht dat het vanzelf wel over zou gaan.”

Van Gerwen

Tegen Van Barneveld hoopt Smith er het beste van te maken. „Ik heb een moeilijke start van de Premier League gekend. Mijn been heeft hierbij ook niet geholpen, moet ik eerlijk zijn.”

Van Gerwen vervolgt donderdagavond ook zijn weg in de prestigieuze competitie. De 29-jarige Brabander neemt het op tegen James Wade. Vooralsnog maakt Mighty Mike zijn status als titelverdediger meer dan waar. Hij is met drie overwinning nog de enige darter uit het deelnemersveld die ongeslagen is.

